Российского депутата оштрафовали на пять тысяч рублей за избиение женщины

В Кургане суд назначил депутату областной думы, избившему женщину, штраф в размере пяти тысяч рублей. Об этом в пятницу, 26 октября, сообщили РИА Новости.

«Виктор Семенов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП РФ («Побои»), и ему назначено наказание в виде штрафа», — рассказали журналистам в суде.

По данным Znak.com, инцидент произошел в мае прошлого года, когда Семенов отмечал свой день рождения. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения депутат избил соседку, которая сделала ему замечание за курение на балконе.

В результате женщина была госпитализирована и провела в больнице больше месяца. У нее диагностировали внутричерепную гематому. По словам адвоката пострадавшей, депутат Семенов даже не принес ей извинений, заявив, что ударил ее случайно.

Как говорится на сайте Курганской областной думы, Семенов является руководителем фракции «Справедливая Россия», членом комитета по региональной политике и местному самоуправлению, а также комитета по экономической политике.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!