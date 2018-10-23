Избившему диджея Smash бывшему депутату увеличили срок

Избившему диджея Smash бывшему депутату Законодательного собрания Пермского края Александру Телепневу увеличили срок заключения. Об этом во вторник, 23 октября, сообщают РИА Новости.

По версии следствия, в январе Телепнев, находясь в том же ночном клубе, несколько раз ударил студента и стал фигурантом второго уголовного дела. Суд вынес решение по этому делу и добавил бывшему депутату еще два месяца в колонии-поселении.

«Телепнев признан виновным. Ему назначено наказание в виде восьми месяцев обязательных работ, но с учетом уже вынесенного в июле приговора, суд счел вправе заменить их на два месяца в колонии-поселении», — рассказали журналистам в суде.

За избиение Андрея Ширмана (диджея Smash) суд приговорил Телепнева и его спутника Сергея Ванкевича к двум годам колонии-поселения. Инцидент произошел в феврале, причиной послужил отказ Ширмана сделать с депутатом селфи.

Александр Телепнев — мастер спорта по рукопашному бою, депутат заксобрания Пермского края в 2011-2016 годах от «Единой России». Вскоре после инцидента с Ширманом его исключили из партии.

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