Оперу-променад «Пиковая дама» покажут в особняке Гончаровых-Филипповых

Второй сезон оперы-променада «Пиковая дама» откроется в январе и продлится четыре месяца. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 27 декабря.

Иммерсивную оперу покажут в особняке Гончаровых-Филипповых в Москве. Принять участие в спектакле смогут 54 человека — именно столько карт во французской игральной колоде. В самом представлении задействуют 70 исполнителей и двух дирижеров.

Отмечается, что команда проекта Altrulion два года работала над полной версией постановки после того, как провела пять закрытых пилотных показов. Режиссером выступил Александр Легчаков, которого на создание спектакля вдохновила работа Всеволода Мейерхольда.

«Пиковая дама» — первая классическая опера в иммерсивном формате. В ноябре постановка стала лауреатом III Национальной премии «Онегин 2018» в номинации «Событие. Оперное притяжение».

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