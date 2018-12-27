Туристы погибли в самой безопасной для туристов стране

Три путешественника из Великобритании погибли в автокатастрофе в Исландии. Об этом сообщает BBC News.

По данным местных СМИ, авария произошла в четверг, 27 декабря, на мосту Нупсвотн (Núpsvötn) на исландской кольцевой дороге между деревней Киркьюбайярклейстюр (Kirkjubæjarklaustur) и районом Скафтафедль (Skaftafell) — частью национального парка Ватнайекюдль (Vatnajökull National Park). Во время инцидента в автомобиле Toyota Land Cruiser находилось семь пассажиров.

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«Это было ужасно. Скорее всего, водитель потерял управление, машина перелетела через ограждение и упала на берег, — рассказал очевидец произошедшего Адольф Эрлингссон (Adolf Erlingsson). — Она просто перевернулась и разбилась». По словам Эрлингссона, когда он добрался до места аварии, три пассажира, в том числе ребенок, были мертвы.

Полиция сообщила, что четырех пострадавших доставили в больницу с серьезными травмами.

9 ноября 2018 года сотрудники британской ассоциации потребителей Which? составили рейтинг самых безопасных стран для путешествий. Специалисты проанализировали 20 самых популярных туристических направлений по четырем критериям: уровень преступности, угроза здоровью, вероятность теракта и стихийных бедствий. Самой безопасной страной по всем параметрам стала Исландия.

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