Названы лучшие страны-убежища на случай ядерной войны с Россией

Организация TenTree составила список самых безопасных и изолированных мест, которые подойдут в качестве убежища на случай, если Россия начнет ядерную войну с США. На рейтинг обратило внимание британское издание Daily Express.

Первым эксперты отметили остров Тристан-да-Кунья в южной части Атлантического океана — там проживают всего 297 человек, нет ресторанов, отелей и аэропортов, а добраться до него можно только на катере за семь дней.

Также специалисты TenTree посоветовали уезд Медог на Тибете, Китай. По их словам, дорогу к этому месту проложили совсем недавно.

Помимо этого, в рейтинге есть город Иллоккортоормиут в Гренландии, который считается самым изолированным в регионе. Как уточнили в TenTree, добираться до него придется на вертолете.

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Кроме этого, в качестве убежища путешественники порекомендовали поселение Мак-Мердо в Антарктике, остров Пасхи в Чили, остров Кергелен во Франции, остров Питкэрн в Тихом океане, штат Гавайи в США, город Оймякон в Сибири и остров Сокотра в Индийском океане.

В ноябре эксперты сервиса путешествий International SOS and Control Risks составили рейтинг стран, где будет безопаснее всего отдохнуть в случае Третьей мировой войны. На первом месте оказалось карликовое государство Лихтенштейн, за ним расположились Люксембург, Гренландия и Исландия.

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