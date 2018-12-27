Мужчина и женщина спрыгнули с платформы в московском метро

В столичном метро мужчина и женщина спрыгнули с платформы на пути. Об этом в четверг, 27 декабря, рассказал радиостанции «Говорит Москва» сотрудник подземки.

Источник радиостанции уточнил, что инцидент произошел на станции «Калужская», из-за чего на Калужско-Рижской линии возникли затруднения в движении поездов.

По данным источника «Интерфакса» и телеканала «360» все произошло на станции «Теплый стан»: неизвестная женщина спрыгнула с платформы, бегала по путям и кричала, из-за чего движение поездов было временно прекращено.

Очевидцы сообщают, что сделала она это после того, как на пути упал пьяный мужчина. По предварительным данным, оба они не пострадали.

«На южном участке Калужско-Рижской линии увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром. Движение сейчас вводится в график», — сообщили телеканалу в пресс-службе метрополитена.

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