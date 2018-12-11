Пассажиры сняли давку в столичной подземке

Тысячи пассажиров в утренний час пик 11 декабря попали в давку, образовавшуюся из-за сбоя на двух линиях столичной подземки (Замоскворецкой и Таганско-Краснопресненской). По словам очевидцев, публиковавших фото и видео происходившего в подземке в соцсетях, людям приходилось более часа ждать на платформах.

В УВД на Московском метрополитене сообщили агентству городских новостей «Москва», что среди пассажиров никто не пострадал.

В настоящее время движение поездов в метро восстановлено и вводится в график.

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