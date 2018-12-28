В Германии задумались о прекращении «мужской дружбы» с Россией

Берлину необходимо более трезво и критично подходить к отношениям с Россией, заявил представитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в комитете по международным делам в бундестаге Нильс Шмид. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Sputnik.

45-летний политик сказал, что СДПГ впредь будет занимать более жесткую позицию по вопросу отношений с Москвой: «Раньше отношения с Россией со стороны социал-демократов строились в таком ключе: лидеры вечером проводили несколько часов с [президентом России Владимиром] Путиным, а потом что-то двигалось в желаемом направлении». По его мнению, такой подход доказал свою неправильность.

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Представитель СДПГ также считает, что политика, основанная на такой российско-германской «мужской дружбе», должна прекратить существование. Под «друзьями Путина» политик имел в виду бывшего канцлера Герхарда Шрёдера и бывших глав МИД Франка-Вальтера Штайнмайера и Габриэля Зигмара.

Шмид также отметил, что подход его однопартийцев к отношениям с Россией объясняется разницей поколений. В частности, видение его сверстников сформировала перестройка под руководством бывшего советского лидера Михаила Горбачева, а не Восточная политика (политика руководства ФРГ по сближению с ГДР и с социалистическими государствами Восточной Европы в период холодной войны).

Нильс Шмид в молодости дважды становился студентом по обмену в украинской Полтаве во время проведения политики перестройки, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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