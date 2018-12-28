Родители детей с неизлечимой болезнью пожаловались на советы стерилизоваться

Противники абортов из британского города Гримсби, графство Линкольншир, потерявшие трех детей из-за тяжелого наследственного заболевания, пожаловались на оскорбления и критику. Об этом пишет издание Metro.

33-летняя Адель Лейк (Adele Lake) передала своим детям синдром Лея, который поражает центральную нервную систему. Три ребенка, которых она родила, уже умерли, причем из-за болезни они не могли ни говорить, ни ходить. Восьмилетняя дочь Джейд пока жива, но ее умственное развитие остановилось в два года. Состояние девочки ухудшается, и надежды на исцеление нет.

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46-летний Крейг Лейк (Craig Lake), который был отцом детей, рассказал, что повсюду сталкивается с недоброжелателями. «Как только нас ни обзывали, — сетует он. —Мне говорили, что меня следует стерилизовать. Детей оскорбляли на улице».

Все четыре ребенка были зачаты случайно. Хотя родители знали о риске, убеждения вынудили их отказаться от абортов. «Люди могут думать, что мы правы или нет, но для нас жизнь — это жизнь, несмотря ни на что», — говорит Крейг Лейк. По его словам, ни он, ни Адель по-прежнему не намерены заводить детей и надеются, что пятой незапланированной беременности удастся избежать.

Синдром Лея — неизлечимая болезнь, которая возникает из-за мутации генов, связанных с работой митохондрий. Симптомы, как правило, проявляются у детей до двух лет. Ребенка мучают диарея, рвота и расстройство глотания. Затем у него развивается дисфункция мышц, поскольку мозг не может контролировать их сокращение. Причиной смерти чаще всего становится дыхательная недостаточность.

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