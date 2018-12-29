Россиянин поразил британцев умением крошить кирпичи руками

Россиянин продемонстрировал на камеру способность разбивать руками кирпичи пополам, чем привлек внимание зарубежной прессы. На видео обратило внимание, в частности, британское издание The Daily Mail.

По данным журналистов, происходящее на ролике снято в Ростове-на-Дону. Мужчина в красной куртке и рабочих перчатках по очереди берет кирпичи и резким ударом разбивает их ладонью один за другим.

Перед тем, как продемонстрировать свои способности, герой видео крестится. Daily Mail посчитали ролик «шокирующим». Портал Geekologie назвал движения россиянина приемами карате и отметил, что на кадрах — «крутой парень».

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