Путин отправил в отставку прокурора Москвы

Президент России Владимир Путин освободил от должности прокурора Москвы Владимира Чурикова. Об этом в субботу, 29 декабря, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемой должности прокурора Москвы, государственного советника юстиции 2-го класса Владимира Викторовича Чурикова», — отметили в ведомстве.

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Как отмечается на сайте столичной прокуратуры, Владимир Чуриков занимал пост руководителя ведомства с сентября 2015 года. Он сменил Сергея Куденеева, который был освобожден от должности президентским указом 30 сентября 2015 года.

Чуриков родился 2 ноября 1957 года в поселке Курагино Курагинского района Красноярского края. Служил в армии СССР. Окончив в 1983 году Красноярский государственный университет, стал стажером в красноярской прокуратуре, затем региональным следователем и прокурором нескольких районов Красноярского края.

С 1 февраля 2007 года Чуриков работал зампрокурора Красноярского края. С 29 апреля 2010 года по 9 сентября 2015 года — прокурор Волгоградской области, затем — прокурор города Москвы. Чуриков — почетный работник прокуратуры России. Награжден нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации», именным оружием, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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