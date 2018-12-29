Заблокированный под лавиной хабаровский слесарь спасен

Слесарь золотодобывающего предприятия, которого в результате схода лавины заблокировало снежными массами в бытовке на территории штольни, спасен. Об этом в субботу, 29 декабря, сообщает «Интерфакс».

Его состояние оценивается как удовлетворительное, уточнили в ГУ МЧС по региону.

В настоящий момент продолжаются поиски еще одного человека.

Ранее в субботу стало известно о сходе лавины в поселке Многовершинный Николаевского района. Под снежными массами оказались 11 человек. В результате поисковых работ живыми нашли восемь человек, однако один из них впоследствии скончался. Тело еще одного погибшего обнаружили под снегом.

В районе происшествия объявлен режим чрезвычайной ситуации, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ.

26 декабря лавина сошла во Французских Альпах, под снегом был блокирован 12-летний лыжник. Мальчик 40 минут находился под снегом. Спасатели назвали чудом, что ребенок смог выжить, так как под снегом тяжело продержаться даже 15 минут. Однако снег не перекрыл доступ воздуха.

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