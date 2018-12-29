Лавина погребла под слоем снега 11 человек

В Хабаровском крае сошло несколько лавин, в результате чего заблокированными под снегом оказались 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Николаевского района.

По информации администрации, сход лавины был зафиксирован утром 29 декабря. Лавина сошла на компрессорную станцию золотодобывающей компании, где находился один человек. После этого к нему на помощь выдвинулась группа спасателей из 10 человек, которые попали под сход другой лавины. Затем еще одна лавина сошла на пути к станции. Отмечается, что сейчас пробраться на место происшествия пытаются другие спасатели.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС отметили, что на данный момент четверо из 11 человек найдены живыми.

Процесс поисков осложняет тот факт, что нет возможности отправить помощь из города в хабаровский поселок. «Дорогу от Николаевска-на-Амуре до Многовершинного, который в 130 километрах от города, полностью замело снегом, сейчас туда не пробиться», — добавили в администрацию. Сейчас там работает снегоочистительная техника.

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