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Освобождение подорвавшего сотню людей террориста напомнило о теракте в Беслане

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Досрочное освобождение Мовсара Темирбиева, осужденного на 18 лет за организацию терактов на двух рынках Владикавказа (Северная Осетия) в 2001 и 2002 годах, может повлечь за собой опасные последствия. Об этом говорится в открытом обращении, опубликованном главой комитета «Матери Беслана» Сусанной Дудиевой, сообщает Osnova.News.

По ее мнению, подобные действия правоохранительных органов могут быть рассмотрены как пособничество террористам. Дудиева напомнила, что среди преступников, захвативших в 2004 году школу в Беслане, были те, кто должен был на тот момент находиться в местах заключения.

В частности, в 2004 году житель Ингушетии Маирбек Шебиханов проходил по делу о подрыве военной машины, в результате которого погибли шесть российских военных, но был оправдан и спустя пару месяцев оказался одним из участников бесланского теракта.

«Считаем, что в данном вопросе правоохранительные органы и общественность должны действовать сообща и требовать введения смертной казни за терроризм», — заявила Дудиева.

26 декабря стало известно о том, что в Ингушетии могут снять административный надзор с Мовсара Темирбиева, осужденного на 18 лет за организацию терактов на двух рынках Владикавказа (Северная Осетия) в 2001 и 2002 годах. Предполагается, что ранее он был освобожден по УДО.

В сентябре 2004 года террористы на протяжении трех дней удерживали в заминированном школьном здании 1128 заложников. В ходе спецоперации был уничтожен 31 боевик, также были ликвидированы все организаторы теракта. Один из террористов, Нурпаша Кулаев, был взят живым и приговорен к пожизненному заключению. В результате погибли 334 человека, из них 186 детей.

Мовсар Темирбиев в 2003 году был признан виновным в организации террористических актов в ноябре 2001 года и апреле 2002 года на владикавказских рынках «Фаллой» и «Центральный». Вторым исполнителем терактов был Руслан Чахкиев, его приговорили к 24 годам лишения свободы. Впоследствии он погиб при попытке побега. Третий член группы Ахмед Цуров умер от сердечной недостаточности сразу после задержания.

Темирбиев и Чахкиев были уроженцами Ингушетии. Они заложили на территории рынков взрывные устройства с таймером. В результате погибли 16 человек и около 100 получили ранения. По версии следствия, обвиняемые получили за взрывы тысячу долларов.

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