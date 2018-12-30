Орнитолог разрешил птицам немного выпить в Новый год

Птицам можно немного выпить в Новый год, но предлагать им сигареты не стоит. Так считает руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин, слова которого приводит агентство «Москва».

По его словам, в природе птицы иногда употребляют алкоголь. «Например, в этом году фиксировались массовые случаи, когда птицы в Московском регионе ели ягоды на ветках, а ягоды были уже подбродившими. И тогда птицы пьянели и впадали в ступор», — сказал Мишин.

Поэтому, считает орнитолог, не случится ничего плохого, если в поилку домашнему пернатому питомцу добавить немного вина. Тем не менее удовольствия птица не получит. «Для них наш кайф — не кайф. Они теряют ориентацию в пространстве и просто падают», — сказал он.

Предлагать птицам сигареты бессмысленно, так как птицы не умеют курить, отметил специалист.

В октябре стало известно, что ранние заморозки в американском штате Миннесота привели к нашествию пьяных птиц. В городе Гилберт пернатые, наевшись забродивших ягод, стали биться в окна домов и разбиваться об автомобили.

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