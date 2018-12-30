Полицейские изъяли наркотические смеси ценой 3 миллиарда 400 миллионов рублей

В Свердловской области в ходе спецоперации полицейские обнаружили и изъяли 85 килограммов сильноконцентрированной синтетической наркотической смеси. Арестован организатор сбыта — менеджер по продажам одной из крупных коммерческих фирм Екатеринбурга. Об этом в воскресенье, 30 декабря, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых.

Арестованный — 26-летний мужчина по имени Евгений. Установлено, что год назад он стал курьером нелегального интернет-магазина, торгующего наркотиками. Информацию он получал через один из анонимных интернет-мессенджеров.

«Запрещенные препараты в Свердловскую область Евгений привозил из Москвы, оформляя доставку различными частными автотранспортными компаниями, причем для конспирации товар был спрятан внутри специально приобретенных бытовых приборов. Они хранились в нескольких арендованных квартирах, а затем доставлялись на склад на Елизаветинском шоссе Екатеринбурга, откуда уже поступали в продажу», — рассказал Горелых.

Часть изъятых наркотиков Фото: Валерий Горелых, ГУ МВД по Свердловской области

Официальный представитель регионального главка полиции уточнил, что на этом складе оперативники изъяли свыше 70 килограммов синтетической смеси, а позже в тайнике, расположенном в лесополосе в микрорайоне Уктус Екатеринбурга, обнаружили еще 15 килограммов товара.

«По заключению экспертов, все обнаруженное — высококонцентрированное наркотическое средство, предназначенное для производства курительных смесей. Из одного грамма изготавливалось до 20 доз, то есть изъято свыше 1 миллиона 700 тысяч доз. Их стоимость по ценам черного рынка превышает 3 миллиарда 400 миллионов рублей, а география продаж охватывали практически весь Средний Урал», — сообщил Горелых.

Евгений арестован и дает признательные показания, уголовное дело возбуждено по статьям «покушение на незаконный сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере» (часть 3 статьи 30 и часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Арестованному грозит до 20 лет лишения свободы.

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