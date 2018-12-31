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В Ингушетии застрелен потомок шейха Белхороева и религиозный деятель

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (справа) и Ибрагим Белхароев

В Ингушетии убили Ибрагима Белхароева, правнука шейха Батал-Хаджи Белхороева. На него было совершено покушение. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на представителей регионального управления МВД.

Автомобиль, в котором находился религиозный деятель, обстреляли в ночь на 31 декабря. Он погиб, а его водитель Або Аушев получил ранения. В настоящее время он находится в реанимации.

В Следственном комитете сообщили об обстрелянном в Назрани автомобиле, но имен не назвали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

К утру у дома убитого собрались сотни его последователей. Один из соседей Белхароева предположил, что убийство было связано с конфликтом с властями республики. Также он уточнил, что примерно в километре от места преступления располагается местное отделение полиции.

Белхароев — потомок шейха Батал-хаджи Белхороева, возглавлявшего одно из течений ислама в Ингушетии в XIX — начале XX века.

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