В Ингушетии сотрудника Amnesty International похитили, вывезли в поле и избили

В Ингушетии вооруженные люди, представившиеся силовиками, похитили исследователя правозащитной организации Amnesty International Олега Козловского, вывезли его за город, избили и угрожали убийством, сообщается на сайте организации.

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Козловский прибыл в столицу республики Магас 5 октября для наблюдений за митингами против передачи земель Чечне. На следующий день вечером неизвестный, назвавший себя представителем организаторов протеста, заманил мужчину в автомобиль, где к нему подсели двое в масках. Один сказал Козловскому выключить телефон, второй ударил его в лицо. Правозащитника отвезли в поле, заставили раздеться, фотографировали голым и угрожали опубликовать фото, изнасиловать и застрелить, если тот попытается бежать. Ему задавали вопросы о его деятельности в Магасе и пытались заставить его стать информатором.

«Они приставили пистолет к моей голове и сказали, что собираются меня убить. Мужчины назвались сотрудниками местного Центра по борьбе с экстремизмом. Они потребовали, чтобы я назвал имена моих контактов в Ингушетии, и пригрозили убить мою жену и детей, если я сообщу о том, что произошло», — рассказал Козловский.

После двух часов издевательств и избиений ему разрешили одеться, отвезли в Северную Осетию и высадили у аэропорта со словами: «Никогда не возвращайся и не пиши об Ингушетии».

В своем Twitter Козловский сообщил, что, вернувшись, подал заявление в Следственный комитет, но за неделю никакого ответа из ведомства не получил. Он также встретился с главой Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Михаилом Федотовым и с омбудсменом Ингушетии Джамбулатом Оздоевым, который пообещал контролировать ход расследования.

Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией было подписано 26 сентября и 4 октября. Сообщалось, что на переданных под контроль Грозного землях могут быть месторождения нефти, однако Евкуров это опроверг. Кроме того, из соглашения следует, что в результате обмена Ингушетия получит заповедные земли в районе реки Фортанги.

Обмен нежилыми территориями вызвал волну протестов в Магасе. Недовольные решением властей участники акций считают, про произошел «захват земель». Вместе с тем выходцы из населенных пунктов на чечено-ингушской границе заявляли на встрече с Евкуровым, что не видят причин для споров.

Территориальный спор между двумя республиками длился с момента распада Чечено-Ингушской АССР. С 1993 года граница между республиками так и не была утверждена.

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