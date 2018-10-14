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Евкуров рассказал о звонке Путина по поводу протестов в Ингушетии

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Молитва во время акции протеста в Магасе

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров рассказал о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным по поводу акций протеста в республике после подписания соглашения о границе с Чечней. Путин сам позвонил ему, сообщил Евкуров в интервью «Эху Москвы».

«Я разговаривал один раз с Владимиром Владимировичем, который позвонил, уточнил, какая обстановка, уточнил, какая нужна помощь, какая оказывается помощь, и то же самое уточнил, как я думаю по варианту увода людей с площадей, с улицы», ― рассказал Евкуров.

По его словам, Путин сказал, что не должно быть «никаких силовых действий» против митингующих. «"Давайте с людьми разговаривайте, с людьми надо методами языка, демократии", ― это мне Владимир Владимирович лично сказал», ― сообщил политик.

Глава республики также назвал ложью сообщения о том, что в Ингушетию пытались ввести силовые подразделения из других регионов, в том числе из Северной Осетии. «Если бы сюда кто-то приехал на усиление, это были бы, может быть, славяне, но уж точно не осетинская полиция и не чеченский ОМОН. Потому что это бы вызывало обратную реакцию у населения», ― сказал он, подчеркнув, что на границе были просто плановые перемещения военнослужащих.

На вопрос, чем закончится акция протеста, Евкуров ответил, что ему не хочется гадать, но добавил, что «люди устали от этого» и «от этого стояния ничего не изменится и не должно измениться».

Соглашением по границе, подписанным 26 сентября и ратифицированным ингушским парламентом 4 октября, предусматривается обмен нежилыми территориями между Ингушетией и Чечней. Сообщалось, что на переданных под контроль Грозного могут быть богатые нефтью месторождения, однако Евкуров это опровергал. Кроме того, из соглашения следует, что в результате обмена Ингушетия получит заповедные земли в районе реки Фортанги. Предполагается, что благодаря действиям властей будет решен территориальный спор, начавшийся после распада Чечено-Ингушской АССР — с 1993 года граница между республиками так и не была утверждена.

Договор был заключен и утвержден на фоне массовых протестов в Магасе, где на улицы вышли недовольные решениями властей горожане. Вместе с тем выходцы из населенных пунктов на чечено-ингушской границе заявляли на встрече с Евкуровым, что не видят причин для споров.

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