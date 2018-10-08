Глава Ингушетии объявил безальтернативным решение по границе с Чечней

Ситуация с чечено-ингушской границей не улучшится без решения о ее закреплении, заявил журналистам глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, решение о размежевании было принято исходя из этой точки зрения. «Без границы впереди точно лучше не будет, если не хуже», — сказал он.

Евкуров также обратился к недовольным этим решением жителям двух республик. «Прекратите торговать этим вопросом», — призвал политик.

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Предполагается, что благодаря действиям властей будет решен территориальный спор, начавшийся после распада Чечено-Ингушской АССР — с 1993 года граница между республиками так и не была утверждена. Соглашением, подписанным 26 сентября и ратифицированным ингушским парламентом 4 октября, предусматривается обмен нежилыми территориями.

Сообщалось, что на переданных под контроль Грозного могут быть богатые нефтью месторождения, однако Евкуров это опровергал: как передавал ТАСС, он заявлял, что расположенные там скважины давно законсервированы из-за абсолютной нерентабельности добычи. Кроме того, из соглашения (его «Кавказскому узлу» предоставила пресс-служба главы Ингушетии) следует, что в результате обмена Ингушетия получит заповедные земли в районе реки Фортанги.

Договор был заключен и утвержден на фоне массовых протестов в Магасе, где на улицы вышли недовольные решениями властей горожане. Вместе с тем выходцы из населенных пунктов на чечено-ингушской границе заявляли на встрече с Евкуровым, что не видят причин для споров, сообщала пресс-служба постоянного представительства Ингушетии при президенте России.

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