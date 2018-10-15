Евкуров заподозрил похищенного сотрудника Amnesty International во вранье

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров усомнился в похищении и избиении сотрудника международной правозащитной организации Amnesty International Олега Козловского. Об этом он сказал журналистам в понедельник, 15 октября, передает «Интерфакс».

«Если его похитили, избили, то почему он сразу не сообщил об этом, не обратился в правоохранительные органы, а сделал это только через неделю?» — отметил ингушский лидер.

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По его словам, заявление правозащитника может быть заранее спланированной провокацией, направленной против властей региона.

О похищении Козловского стало известно ранее в понедельник. Организация сама сообщила об этом на своем сайте. По словам правозащитника, вооруженные люди, представившиеся силовиками, похитили его, вывезли за город, избили и угрожали убийством. Ему задавали вопросы о его деятельности в Магасе и пытались заставить его стать информатором.

Козловский прибыл в столицу республики Магас 5 октября для наблюдений за митингами против передачи земель Чечне.

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