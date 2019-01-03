Роспотребнадзор предупредил туристов об опасности чумы и желтой лихорадки

Роспотребнадзор подготовил памятку для туристов о правилах подготовки к путешествиям в экзотические страны, распространенных там инфекционных заболеваниях и их профилактике. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В памятке перечислены государства, где высок риск заболеть желтой лихорадкой и другими геморрагическими лихорадками (Денге, Эбола, Марбург, Ласса, Рифт-Валли), малярией, холерой, полиомиелитом и даже чумой. В «группе риска» — Индия, Куба, Таиланд, Вьетнам, Индонезия, а также Перу и другие страны Южной Америки, некоторые африканские страны.

Ведомство рекомендует, выбирая страну для отдыха, заранее уточнить на сайте Роспотребнадзора сведения об эпидемиологической ситуации в ней. Перед путешествием в страны, неблагополучные по желтой лихорадке, в соответствии с Международными медико-санитарными правилами нужно обязательно пройти вакцинацию против этой болезни.

Материалы по теме Господи, спаси Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы

В памятке также указано, что в экзотических странах следует пить только бутилированную воду (и только ею мыть фрукты), есть мясо, рыбу и морепродукты после тщательной термической обработки, следить за чистотой рук, а также не трогать животных, даже домашних, поскольку они являются источником инфекционных и паразитарных болезней.

В октябре 2018 года Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке вирусного гепатита А в США. Центр по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention) отметил рост числа инфицированных этим вирусом в штатах Кентукки и Западная Вирджиния с августа 2018 года. Вспышку инфекции обнаружили среди лиц с наркозависимостью, а также без определенного места жительства.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



