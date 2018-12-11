США перестали считать Россию опасной для туристов

Госдепартамент США перевел Россию из списка стран, куда американцам следует «пересмотреть поездку», в число государств, где необходимо «проявлять повышенную осторожность». По мнению Госдепа, уровень угрозы для туристов в России снизился. Об этом сказано на сайте ведомства.

«Проявляйте повышенную осторожность из-за терроризма, притеснений и произвольного исполнения местных законов. Некоторые области подвергаются повышенному риску», — отмечается в опубликованных рекомендациях для американских путешественников.

В частности, путешественникам не советуют посещать Северный Кавказ «из-за терроризма и риска гражданских беспорядков», а также Крым «из-за оккупации Россией территории Украины и злоупотреблений со стороны оккупационных властей».

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В США существует практика ранжирования стран по уровню опасности для американских туристов. Госдеп выделяет четыре категории государств: где нужно «проявлять осторожность», «проявлять повышенную осторожность», куда следует «пересмотреть поездку» и куда лучше «не ехать».

В первых двух категориях стран американцам не грозит серьезная опасность. В третьей группе США видит существенные риски для безопасности. В последней — выявлена «большая вероятность угрозы жизни», и «при чрезвычайной ситуации американское правительство будет иметь ограниченные возможности для оказания помощи».

В начале декабря посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в России хотят видеть больше американских туристов. По его мнению, рост визитов граждан Соединенных Штатов позволит улучшить отношения двух стран.

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