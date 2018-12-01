В России захотели видеть больше американцев

Большее количество визитов американских туристов в Россию может улучшить отношения двух стран. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

По его словам, необходимо, чтобы жители США чаще посещали Россию. В пример он привел чемпионат мира по футболу, когда в страну приехали около 50 тысяч американцев, у которых, по его словам, случился «разрыв шаблона».

Посол также отметил, что помочь в разрушении стереотипов могут гуманитарные обмены.

В сентябре эксперты рассказали, в каких близлежащих странах россияне могут получить визу в США быстрее всего. Оказалось, что самый короткий срок ожидания визы в Армении — чуть больше месяца.

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