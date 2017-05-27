Роуд-трип под кантри-музыку

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Taxi with shop window dummy, Highway Route 66, Seligman, Arizona, USA Photographer: © Vnoucek, F.
Фото: Vnoucek, F. / Globallookpress.com

Существует множество способов путешествовать по США, как и множество способов путешествовать вообще. Корреспондент «Ленты.ру» отправился в классический роуд-трип по Штатам и рассказывает, что важно знать при планировании такой поездки.

Свой день рождения в этом году я провела за рулем арендованной машины на трассе номер 75, идущей от Тампы на север, и на трассе номер 10, протянувшейся от Лейк-Сити и Талахасси дальше на запад. Это был хороший день: солнце, ровные дороги, непривычные вывески и объявления вдоль обочин, McDonalds, одинаковые торговые плазы с одинаковым набором заведений: аптека, Starbucks, продуктовый магазин, кафе, магазин дешевой одежды. Церкви всех видов и сортов — показалось, что в США на каждую тысячу человек приходится своя разновидность верования или свой культ.

Встречается множество мотоциклов Harley Davidson, на которых владельцы едут врастопырку, как на лошади. Спортивных японских мотоциклов, популярных в Европе, почти не попадается.

Что надо понимать иностранцу, прежде чем арендовать автомобиль: низкая цена у малоизвестного дилера скорее всего является приманкой. На месте к указанной в рекламе цене прикрутят такую обязательную страховку, что она увеличится впятеро. С другой стороны, у известных дилеров действительно бывают дешевые предложения (чаще всего на уикенд), когда машину можно арендовать за восемь-девять долларов в сутки.

Важный момент: автомобили у дилеров по умолчанию не застрахованы ни по КАСКО, ни по ОСАГО. В Европе при аренде машины клиент платит свои 15-30 евро в день, как указано на сайте дилера, и на этом все, как правило, заканчивается: никаких дальнейших накруток. В США же ответственность за любую царапину размером «больше, чем десятицентовая монета», ложится на клиента. В некоторых штатах — например, в Техасе и Калифорнии — клиент может на свой страх и риск отказаться от страховки и заплатить только за аренду машины. В Калифорнии я однажды с усталости и в дождь таки въехала, паркуясь, в пожарный гидрант, и продырявленный бампер моего Nissan обошелся мне в 500 долларов. Гидрант не пострадал.

Во Флориде без страховки машину в аренду не дадут, потому что это запрещено местными законами. Так что фактическая стоимость аренды автомобиля во Флориде для иностранца всегда оказывается минимум в два раза выше указанной в рекламе дилера.

Есть четыре способа справляться с этой ситуацией помимо очевидного «смириться и заплатить»:

во-первых, доехать до другого штата и взять машину в аренду там;
во-вторых, отказаться от поездки на автомобиле и отправиться в путь на автобусе или поездом (в случае, если стоит задача посмотреть окрестности, а не просто добраться с места на место, что легче всего сделать самолетом);
в-третьих, купить подержанную машину — если планируется поездка на несколько месяцев, то трата 3-4 тысяч долларов на автомобиль имеет смысл;
в-четвертых, взять машину у местных друзей.
В этом случае вам, скорее всего, достанется старая школьная Toyota дочки или сына, уехавших учиться в университет на другой конец страны. Возможно, даже на «механике», как случилось со мной в Калифорнии. Это практически единственная возможность в США оказаться за рулем машины с неавтоматической коробкой передач. Ездить по крутым холмам в Сан-Франциско на «механике» очень захватывающе.

Для граждан США ситуация с арендой автомобилей, как я поняла, другая: у большинства есть страховка на водителе, а не на автомобиль, которая предоставляется банком и привязана к кредитной карте. Поэтому для местных аренда автомобиля выходит дешевле.

Имейте в виду, что машину могут отказаться дать в аренду, если клиент предоставит в качестве залоговой дебетовую, а не кредитную карту.

Если брать машину в одном городе, а ехать на ней в другой и сдавать там, сумма аренды вырастет еще на 100-500 долларов — эти деньги возьмут за перегон автомобиля обратно. По факту они этим заниматься, видимо, не станут, а оставят автомобиль там, куда его пригнали, потому что часто при аренде выдают машины с номерами другого штата.

Стоимость бензина на заправках указана за галлон (около четырех литров) и примерно соответствует российским ценам. В этом году в Луизиане и Миссисипи цена на бензин была чуть ниже двух долларов за галлон, в Калифорнии — около четырех. Дороже калифорнийских цен бензин не стоил нигде, даже в Нью-Йорке.

В США везде очень много слов. С путешественником пытаются заигрывать и шутить с каждой вывески и каждого забора. Задача, наверное, состоит в том, чтобы ты рассмеялся, притормозил, зашел и что-нибудь купил, но такой способ рекламы не вызывает раздражения. Наоборот, расслабляет. Едешь и видишь надпись у придорожного бара: «Наше пиво холоднее, чем сердце твоей бывшей»!

Церкви тоже рекламируют себя и Бога. Под Рождество, когда Санта-Клаус должен был приносить подарки детям, которые хорошо себя вели, и не приносить тем, кто вел себя плохо, у одной из церквей в штате Джорджия на вывеске было написано: «Я тоже веду список, и он длиннее! Бог». Надпись у другой церкви призывала: «Молитесь, это до сих пор работает».

Видеокамер на дорогах замечено не было, хотя жители Флориды уверяли, что они есть. Средняя скорость потока на хайвее обычно на 5-10 миль выше максимально разрешенной.

Дороги в США хорошие, но и расстояния гигантские. Поэтому имеет смысл не просто ехать из одной точки в другую, а останавливаться по пути в заранее найденных в интернете интересных местах. Это может быть пляж военно-воздушных сил США при военной базе Тинделл (Tyndall Air Force Base beach), один из красивейших и пустынных пляжей мира, с белоснежными дюнами и изумрудным морем. Или какое-нибудь мероприятие в городке вдоль трассы: съезд любителей ретро-автомобилей, съезд любителей барбекю, съезд мотоциклистов-реднеков — ну, вы поняли... Или интересный ресторан, ради которого не жаль сделать крюк в 50 километров.

Если не лихачить, то можно проехать всю Америку из конца в конец несколько раз и ни разу не пообщаться с полицейскими. В то же время на трассе номер 10 я много раз видела, как служители правопорядка останавливали машины за превышение скорости. Не знаю, как в северных штатах типа Иллинойса или Монтаны, но в южных на трассе номер 10 оказалось больше полицейских машин, чем в таких странах, как Финляндия, Англия или Швеция (можно добавить «вместе взятых», и это будет правдой). Если сравнивать, то количество подстерегавших нарушителей полицейских было таким же, как в Польше.

С другой стороны, на всем пятичасовом пути от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса я не встретила ни одного полицейского вообще, так что разные штаты в этом плане заметно отличаются.

На некоторых заправках не принимают дебетовые карты. Отправляясь в дорогу, всегда стоит иметь с собой кредитку и немного наличных. Был такой случай: спустя два месяца путешествий «Сбербанку» показалось подозрительным, что я расплачиваюсь картой в США, и он молча заблокировал ее. Я чуть не осталась в середине ничего (конкретно в городе Кинг-сити на трассе номер 101 в Калифорнии) с пустым баком в десять часов вечера. Позже пришлось звонить в банк и доказывать, что я — это я, и карту надо разблокировать. Отсюда мораль: банковских карт надо иметь с собой много и разных!

***

Последнее, и довольно неожиданное откровение, связанное с американским роад-трипом, — это то, что территория США фактически больше российской. Я имею в виду, что пространство, по которому реально можно путешествовать на машине, в разы больше, чем аналогичное пространство в России. Помню, как однажды мы с друзьями пытались поехать на машине в Киев на концерт Пола Маккартни. На карте казалось, что это не слишком далеко, времени у нас было в запасе сутки. Мы поехали через Курск. За границами Московской области дорога стала такой, точно ее вчера бомбили. Ехать можно было со скоростью не выше 20 километров в час, выписывая замысловатые фигуры. Водители встречных машин сказали нам, что такая дорога будет следующие двести километров. Мы повернули обратно.

В другой раз мы поехали в Петрозаводск и оттуда в Вологду. Первая часть пути прошла более-менее нормально, хотя ни один человек в здравом уме не скажет, что поездка по трассе М95 Москва — Питер усыпана розами. Худшее подстерегало нас на дороге вдоль Онежского озера, в районе Вытегры. На карте дорога была обозначена уверенной зеленой линией: шоссе регионального значения. В жизни же это оказался раскопанный песочный овраг с огромными каменными валунами. Заправка встречалась одна на 300 километров. Просторы были, но воспользоваться ими было невозможно. Машина пережила эту дорогу чудом.

Так что для автомобилиста США оказываются примерно в четыре раза больше России. Печально, как говорится, но факт.

Последний совет: заранее закачайте в плеер дорожный саундтрек на свой вкус. Вне больших городов радио в машине в основном передает выступления проповедников и кантри-музыку. С другой стороны, это очень по-американски. Аутентично.

Мариам Новикова

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ourism In Turkey Continues To Struggle As Russia Lifts Travel Ban ANTALYA, TURKEY - JULY 13: Russian tourist Anastasia Goryachih dances poolside at a resort catering to primarily Russian tourists on July 13, 2016 in Antalya, Turkey. Russian President Vladimir Putin last month officially lifted travel restrictions on tourism to Turkey. Russia had banned agency tours to Turkey after a diplomatic crisis erupted when Turkey downed a Russian jet on the Turkey - Syrian border in November 2015. Turkey's tourism is currently in crisis after a series of terrorist attacks, most recently the bombing of Ataturk International Airport tourists numbers have plummeted. The tourist city of Antalya, popular with Russian and European tourists has been hit hard, in May overall visitor numbers to Turkey dropped 34.7 percent and according to figures released by Antalya airport, the number of Russian tourists had dropped 98.5 percent in June, creating one of the worst tourist seasons on record. Antalya is home to some 40,000 Russians permanently living and working in the city, with many working in the tourism sector, local businesses have have felt a ripple effect from the tourism downturn forcing job losses and business closures. The first Russian flight carrying package tourists to Turkey arrived in Antalya on July 9, 2016 bringing hope to local business and tour operators. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)Четыре водочки
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