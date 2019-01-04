Криса Кельми похоронят тайно

Продюсер Андрей Разин рассказал на своей странице в Instagram, что похороны Криса Кельми пройдут инкогнито, без прощания с музыкантом.

По словам продюсера, такое решение приняли родственники Кельми. Разин выразил сожаление по этому поводу и сказал, что «в корне с этим не согласен». Он пояснил, что был готов оплатить организацию похорон, чтобы отдать последние почести музыканту, однако этого не произошло.

Незадолго до смерти Крис Кельми составил завещание, в котором отписал все свое имущество жене и сыну. Его родственники получат коттедж и три квартиры общей стоимостью около 100 миллионов рублей.

Крис Кельми скончался 1 января от остановки сердца. Его настоящее имя — Анатолий Кельми. Музыкант наиболее известен по композициям «Замыкая круг», «Усталое такси», «Ночное рандеву», «Слушай ночь», «Леди блюз» и другим. Он выпустил 13 дисков, а также сочинил музыку к мультфильму «Пес в сапогах».

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