Сочинская лавина накрыла московских туристов

В Сочи на горнолыжную трассу сошла лавина, погибли два человека. Об этом в субботу, 5 января, со ссылкой на источник в администрации города сообщает «Интерфакс».

Попавшие под лавину в горах Красной Поляны пытались выбраться самостоятельно, рассказал источник агентства. «Спасатели МЧС оказали помощь горнолыжникам и достали их из снега в бессознательном состоянии. По дороге в больницу двое молодых мужчин скончались», — добавил он.

Пресс-служба управления МЧС по Краснодарскому краю сообщила РБК, что инцидент произошел на горном курорте на высоте 2300 метров. Лыжники катались на оборудованной трассе, закрытой в связи со штормовым предупреждением.

Портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Краснодарскому краю уточняет, что погибшие мужчины — жители Москвы 1983 года рождения. Кроме того, в момент схода лавины в опасной зоне находился еще один турист, однако ему удалось спастись.

Пресс-служба курорта в свою очередь, сообщила РИА Новости, что трое мужчин, катаясь на закрытой трассе, ушли на территорию, где запрещено любое катание, что и спровоцировало сход лавины. Двоих из них накрыло лавиной, третий спасся и вызвал спасателей.

ТАСС отмечает, что до понедельника, 7 января в горах Сочи действует экстренное предупреждение из-за возможных сходов лавин.

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