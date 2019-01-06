Умер бывший глава Пентагона

Бывший министр обороны США Гарольд Браун скончался на 92 году жизни. Об этом сообщает The New York Times.

По словам дочери экс-главы Пентагона Деборы Браун, причиной смерти стал рак поджелудочной железы. В последние дни жизни бывший военачальник находился в своем загородном доме в Санта-Фе в штате Калифорния.

Гарольд Браун занимал должность министра обороны с 1977 по 1981 год. Он был первым ученым на этом посту. Браун также оказался первым министром обороны США, посетившим Китайскую Народную Республику. В период, когда Браун занимал пост главы Пентагона, обострились отношения между США и СССР в рамках «холодной войны». После этого американская сторона увеличила расходы на оборону и военный потенциал.

В 1981 году Гарольд Браун был награжден «Президентской медалью Свободы», в 1993 году — «Премией Энрико Ферми» (вручается за научные и технические достижения в области исследования, использования и производства энергии).