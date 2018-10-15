Умер участвовавший в ядерном разоружении Украины министр

Умер бывший министр обороны Украины Валерий Шмаров. Он ушел из жизни в возрасте 73 лет после продолжительной болезни, сообщает 15 октября издание «Гордон» со ссылкой на замдиректора Аэрокосмического института Национального авиационного университета Александра Сидоренко.

Шмаров занимал пост министра обороны в 1994-1996 годах и принимал участие в реализации договора 1994 года о ликвидации ядерного оружия на территории страны. В рамках соглашения был также подписан план военного сотрудничества между США и Украиной, передавало ZN.UA. Соединенные Штаты оказывали финансовую помощь Украине в вывозе и утилизации боеприпасов: по данным издания, например, сумма контрактов на 1995 год составляла более 40 миллионов долларов.

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5 декабря 1994 года лидерами России, США, Украины и Великобритании был подписан Будапештский меморандум, согласно которому Украина должна была удалить со своей территории весь ядерный арсенал. Остальные участники договора обязались не посягать на ее территориальную целостность и независимость, а также предоставить гарантии безопасности. Кроме того, Москва обеспечила Украине поставки ядерного топлива для атомных электростанций.

После распада СССР в 1991 году Украина обладала третьим в мире по мощности ядерным арсеналом. На территории страны, по данным Znaj.ua, находилось около 170 межконтинентальных баллистических ракет, более 40 тяжелых бомбардировщиков с ядерными крылатыми ракетами большой дальности, а также почти 1300 боеголовок с ядерным боезапасом. После принятия Украиной безъядерного статуса боеприпасы были вывезены в Россию и уничтожены под контролем экспертов.