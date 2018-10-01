Россию заподозрили в размещении ядерного оружия в Крыму

Россия могла разместить в Крыму ядерное оружие или инфраструктуру для него. Об этом в эфире телеканала ATR заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает «Интерфакс».

По его словам, с территории полуострова осуществляются также поставки оружия в Сирию. «Сейчас Крым превратился в одну большую военную российскую базу. У нас есть обоснованные подозрения, что там может быть ядерное оружие или как минимум инфраструктура для ядерного оружия», — сказал Климкин.

Глава украинского МИД сообщил, что министерство планирует подготовить проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по поводу милитаризации Крыма.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, когда большинство проголосовавших жителей полуострова высказались за присоединение к РФ. Киев не признает результаты плебисцита. Москва подчеркивает, что референдум проходил в соответствии с нормами международного права и вхождение полуострова в состав России легально.

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