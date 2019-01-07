Россиян предупредили об аномальных морозах

Температура воздуха в Приволжском и Центральном федеральных округах опустится ниже климатической нормы в ближайшие двое суток. Местами она составит минус 24-27 градусов, передает в понедельник, 7 января, ТАСС со ссылкой на региональные гидрометцентры и управления МЧС.

В Самарской и Саратовской областях в ночь на вторник похолодает до минус 21 и 27 градусов соответственно. Такая погода сохранится по меньшей мере до 11 января. Похожая ситуация в Оренбурге.

В регионах ЦФО столбик термометра тоже опустится до минус 20-26 градусов — холода ожидаются во Владимирской, Костромской, Орловской и Рязанской областях.

Стужу предрекают и сибирякам: В Югре ожидают до минус 34 градусов, а ветер усилится до 15 метров в секунду, но здесь такая погода в это время года считается нормальной. 30-градусные морозы придут также в Коми, заполярную Воркуту и приполярную Инту. На Дальнем Востоке прогнозируют сильный ветер — местами до 33 метров в секунду.

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