Обиженные новогодним подарком начальства полицейские записали видео

В сети появилось видео, на котором пятеро мужчин в полицейской форме, назвавшихся сотрудниками управления МВД Ингушетии, рассказывают, как им по приказу начальства пришлось ехать в полном обмундировании якобы за подарками самим себе. Видеорассказ опубликован в Telegram-канале Новости. Как есть.

По их словам, в их задачи входила доставка в Магас новогодних подарков для отряда из 52 человек. Для этого мужчины отправились в пункт назначения на внедорожнике и грузовике «Урал». «В общем, получили новогодние подарки», — говорит рассказчик и под смех коллег демонстрирует ящик мандаринов.

«130 километров два транспорта проехало, пять человек личного состава, в броне, в касках, с автоматами, четыре рожка и ПМ», — добавляет он.

Официальных комментариев по поводу видео не поступало.

Telegram-канал «Двач» утверждает, что кадры являются постановкой, а те, кто снял это обращение, уволились две недели назад, однако источник этой информации не указан.

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