Морозы в Поволжье подобрались к рекорду

Температура воздуха в регионах Поволжья опустилась до минус 28 градусов, почти достигнув рекордной для области отметки в это время года — минус 33 градусов. Об этом во вторник, 8 января, сообщают «Известия».

В селе Большая Глушица Самарской области ночью похолодало до минус 27,5 градуса. В Челно-Вершинах — до минус 26, в Тольятти — до минус 24, а в Самаре — до минус 23. Средняя январская температура в регионе — минус 10 градусов.

Морозы ударили и по Саратовской области. В Пугачеве столбик термометра опустился до отметки минус 28 градусов, в Перелюбе и Петровке — до минус 27, в столице региона воздух остыл до минус 17 градусов.

Похожая ситуация наблюдается в Ульяновске, Пензе, Оренбурге и Уфе, там ненамного теплее — от минус 20 до минус 25.

Ранее синоптики предупредили россиян об аномальных холодах, которые затронут преимущественно Приволжский и Центральный федеральные округа.

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