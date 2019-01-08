Канадский журналист оценил результаты борьбы за трезвость в России

Россия опустилась с четвертой на 14-ю строчку в мировом рейтинге потребления алкоголя за последние 12 лет. Это сопоставимо с уровнем Франции и Германии, заявил журналист канадской телерадиокомпании CBC Крис Браун, побеседовав с российскими экспертами.

Он отметил, что сейчас россияне выпивают примерно 10 литров алкоголя в год вместо 15. Для сравнения он привел Канаду, где этот показатель равен восьми.

Браун добавил, что крепких напитков, таких как водка, в общей структуре употребления спиртного в России стало меньше на треть (31 процент).

Автор рассказал читателям о мерах, которые предпринимало правительство в рамках программы борьбы за трезвость. К ним относится, к примеру, запрет на продажу алкоголя после 23:00. Кроме того, отметил журналист, россияне в последнее время все больше склоняются к здоровому образу жизни.

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