Российского миллиардера посадили за контрабанду элитного алкоголя

Басманный суд Москвы приговорил к 4 годам и 7 месяцам колонии гендиректора холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко за контрабанду элитного алкоголя, передает ТАСС.

Также были осуждены предполагаемые сообщники предпринимателя: Борис Коревский к пяти годам, Алексей Мищенко — к трем годам условно.

Следствие считает, что Михальченко организовал контрабанду дорогих вин и других элитных алкогольных напитков в 2015 году. В ходе расследования было установлено, что продукция закупалась в магазинах Евросоюза, собиралась в порту Гамбурга и переправлялась в Россию в контейнерах под видом герметика. Ущерб превысил 18 миллионов рублей, которые Михальченко, по собственным словам, уже возместил.

Михальченко фигурирует по другому громкому делу о хищениях бюджетных средств в процессе реконструкции резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево, в котором замешаны высокопоставленные сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО).

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Кроме того, в рамках дела Михальченко о контрабанде алкоголя летом 2016 года прошли обыски по месту жительства и работы Андрея Бельянинова, тогда еще занимавшего пост руководителя ФТС, а также в кабинетах его замов. Главный таможенник страны был свидетелем по делу предпринимателя. Дома у Бельянинова оперативники нашли килограммовый слиток золота, пять золотых самородков и наличные на общую сумму более 100 миллионов рублей.

В марте 2016 года сотрудники ФСБ изъяли в порту Ленинградской области два контейнера с коньяком Courvoisier, в частности производства 1912 года, стоимостью около полумиллиона рублей за бутылку. Эта находка привела к аресту Михальченко.

«Форум» — многопрофильный холдинг, базирующийся в Санкт-Петербурге, основан в начале 2000-х годов. В составе активов компании — многофункциональный морской перегрузочный комплекс «Бронка» (объем инвестиций в проект — 60 миллиардов рублей), ресторанная группа FORUM, компания «Балтстрой», прядильно-ниточный комбинат имени Кирова.

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