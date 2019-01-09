Уродливым «туфлям-копытам» предрекли возвращение в моду

Эксперты моды предрекли туфлям в форме раздвоенного копыта новую волну популярности в 2019 году. Об этом сообщает Metro.

Сапоги на каблуках и с отделенным большим пальцем разработал бельгийский дизайнер Мейсон Марджела в 1990-х годах. Модель получила название Tabi и изначально предназначалась для женщин.

В 2017 году модный дом Maison Margiela представил мужскую версию ботинок Tabi.

По данным издания, в понедельник, 7 января, австралийский актер Коди Ферн появился на церемонии вручения премии «Золотой глобус» именно в таких ботинках, и журналисты окрестили их «туфлями-копытами».

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На эту тему также высказались редакторы GQ. «Простите, но в 2019 году вы все будете носить ботинки с отделенным пальцем», — заявили они в Twitter, прилагая к посту фотографию Ферна.

Пользователи соцсети ужаснулись возрождению тренда. «Клянусь своим домом, что никогда такое не надену», — комментировали некоторые из них.

На официальном сайте Maison Margiela стоимость одной пары мужских ботинок Tabi составляет 810 евро.

В июле 2018 года дизайнер бренда Maison Margiela Джон Гальяно придумал необычный способ носить смартфон. Модельер разработал подставку для iPhone, закрепляющуюся на лодыжке: таким образом он решил проблему отсутствия сумки или карманов для хранения телефона.

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