Уродливым «туфлям-копытам» предрекли возвращение в моду

Эксперты моды предрекли туфлям в форме раздвоенного копыта новую волну популярности в 2019 году. Об этом сообщает Metro.
Сапоги на каблуках и с отделенным большим пальцем разработал бельгийский дизайнер Мейсон Марджела в 1990-х годах. Модель получила название Tabi и изначально предназначалась для женщин.
В 2017 году модный дом Maison Margiela представил мужскую версию ботинок Tabi.
По данным издания, в понедельник, 7 января, австралийский актер Коди Ферн появился на церемонии вручения премии «Золотой глобус» именно в таких ботинках, и журналисты окрестили их «туфлями-копытами».
На эту тему также высказались редакторы GQ. «Простите, но в 2019 году вы все будете носить ботинки с отделенным пальцем», — заявили они в Twitter, прилагая к посту фотографию Ферна.
Пользователи соцсети ужаснулись возрождению тренда. «Клянусь своим домом, что никогда такое не надену», — комментировали некоторые из них.
На официальном сайте Maison Margiela стоимость одной пары мужских ботинок Tabi составляет 810 евро.
В июле 2018 года дизайнер бренда Maison Margiela Джон Гальяно придумал необычный способ носить смартфон. Модельер разработал подставку для iPhone, закрепляющуюся на лодыжке: таким образом он решил проблему отсутствия сумки или карманов для хранения телефона.