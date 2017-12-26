Российским мужчинам предложили стать парнокопытными

Модный дом Maison Margiela выпустил новую коллекцию своей обуви Tabi в форме раздвоенного копыта или японского носка-таби, сообщает HypeBeast.

Новые Tabi на плоской подошве выполнены из черной телячьей кожи и предназначены для мужчин. Цена пары — около 700 долларов.

Ранее дом Maison Margiela продолжительное время (с середины 1990-х годов) выпускал женскую версию такой обуви — ботильоны из кожи разных цветов на довольно высоком устойчивом каблуке. Эта узнаваемая модель не один сезон оставалась в списке бестселлеров.

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Ранее сообщалось, что Maison Margiela представил в своей линии MM6 в коллекции сезона осень 2018 длинные жилеты в «бабушкином стиле». Наряду с длинными жилетами крупной вязки, имитирующей ручную, с большими карманами и пуговицами, в коллекции представлены топы с очень длинной бахромой, юбки-oversize, ботильоны на каблуке с верхом, имитирующим носок, и сумки на пояс из кожи, выполненные в виде декоративного банта из ленты на подарочной упаковке.

Maison Margiela — модный дом, который специализируется на производстве авангардных коллекций мужской и женской одежды, обуви и аксессуаров. Выпускает также парфюмерию, мебель и предметы домашнего декора. Компания основана в 1988 году бельгийским дизайнером Мартином Маржелой и его коллегой Дженни Майренс. В настоящее время пост креативного директора марки занимает модельер Джон Гальяно.

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