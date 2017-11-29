Определена лучшая зимняя обувь для мужчин

Эксперты составили для FootwearNews список лучших пар мужской обуви для наступающего зимнего сезона. Его опубликовало издание.

На первом месте оказались классические кеды Vans Sk8 Hi Reissue Lux. Отмечается, что эта обувь идеальна для тех, кто мечтает соединить классические туфли и повседневные кроссовки. Кеды с белой подошвой сшиты из натуральной коричневой кожи.

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Вторая строчка досталась белым кроссовкам Linea Rossa New Americas Cup компании Prada. Как отметили создатели рейтинга, обувь мультифункциональна и подходит как для ежедневной носки, так и для мероприятий. Тройку лидеров замыкают высокие кеды MM1 Leather Sneakers от Maison Margiela. Их предлагают носить всю зиму и отмечают их практичность.

На четвертом месте расположилась пара классических высоких кед от Saint Laurent. Их главные достоинства — минимализм и универсальность. В пятерку лучших также вошли мужские кроссовки Barneys из коллаборации с adidas Superstar. По мнению создателей рейтинга, низкие 80s Deconstructed подойдут тем, у кого выражена ностальгия по диско.