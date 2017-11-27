Названы лучшие кроссовки для зимы

Модные эксперты составили список из десяти лучших кроссовок, которые стоит покупать на зиму. Об этом сообщает HighSnobiety.

Отмечается, что обувь выбиралась по нескольким параметрам: актуальность марки, комфорт и внешний вид. Одной из попавших в перечень пар стала модель NSE Traction Moc Lite от компании The North Face. Она стоит 85 долларов и отличается флисовым материалом внутри и непромокаемым — снаружи.

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Также в список попали кроссовки Yeezy Boost 350 V2 «Beluga 2.0», которые, по словам экспертов, помогут комфортно пережить зиму, а также Acne Studios от фирмы Jimmy, одна из высоких моделей кед Converse, M991GMC от New Balance и другие.

21 ноября сообщалось, что самой популярной у модников и коллекционеров кроссовок (так называемых сникерхедов) моделью нынешнего сезона стали Yeezy Boost 350 V2 Semi Frozen Yellow производства adidas.