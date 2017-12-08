«Бабушкина жилетка» стала одним из главных трендов в одежде

Дом Maison Margiela представил в осенней коллекции своей линии MM6 длинные жилеты в «бабушкином стиле», сообщает WWD.

Компания, креативным директором которой в настоящее время работает модельер Джон Гальяно, представила в Нью-Йорке новую женскую коллекцию сезона осень-2018. В ней, наряду с длинными жилетами крупной вязки, имитирующей ручную, с большими карманами и пуговицами, представлены топы с очень длинной бахромой, юбки-oversize, ботильоны на каблуке с верхом, имитирующим носок, и сумки на пояс из кожи, выполненные в виде декоративного банта из ленты на подарочной упаковке.

Цены на коллекцию пока не называются.

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Ранее сообщалось, что на вручении премий British Fashion Awards 2017 Гальяно и Донателла Версаче, получившая награду в номинации «Икона моды» (Fashion Icon), крепко обнялись, не смущаясь присутствия репортеров. В то же время Гальяно не получил наград.

Maison Margiela — французский модный дом, который специализируется на производстве авангардных коллекций мужской и женской одежды, обуви и аксессуаров. Выпускает также парфюмерию, мебель и предметы домашнего декора. Компания основана в 1988 году бельгийским дизайнером Мартином Маржелой и его коллегой Дженни Майренс.