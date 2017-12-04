Nike выпустил уродливые кроссовки со снеговиками

Компания Concepts объединилась с брендом Nike для выпуска кроссовок SB Dunk High Ugly Sweater («Уродливый свитер»). Об этом в понедельник, 4 декабря, сообщает HypeBeast.

Модель представляет собой высокие кроссовки Nike с принтом в виде снеговиков в разноцветных шапках и подарочных коробок на коричневом фоне. Внутренняя часть отделана красной тканью. Стоимость — 155 долларов. Отмечается, что «рождественские» кроссовки будут доступны для покупки со 2 декабря на сайте Concepts и с 7 декабря в магазинах Nike.

Фото: Concepts 1 /3

25 октября сообщалось, что французский модный бренд Dior Homme выпустил новые кроссовки, выдержанные в модной в этом сезоне стилистике ugly («уродливые»). Модель B21 снабжена толстой подошвой спортивного типа и тканым верхом-носком.

6 октября итальянский дом Fendi представил новую модель уродливых кроссовок. Верх обуви выполнен как трикотажный носок, на который нанесены надписи Think («думай») и Fendi. Версия с оливковым верхом и белой подошвой стоит 700 долларов; версия с черным верхом и оранжевой подошвой — 750 долларов.