Умерла соосновательница бренда Maison Martin Margiela

На 74-м году жизни умерла соосновательница модного дома Maison Martin Margiela Дженни Майренс. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает The Dazed. Причина смерти пока не названа.

Майренс считалась «правой рукой» дизайнера Мартина Маржела. Она была его бизнес-партнером. Майренс предпочитала вести закрытый образ жизни, она не давала интервью и избегала фотографов. Однако она приняла участие в съемках документального фильма We Margiela, самой Майрен в кадре нет: она занималась озвучкой.

Maison Margiela — французский модный дом, который специализируется на производстве авангардных коллекций мужской и женской одежды, обуви и аксессуаров. Выпускает также парфюмерию, мебель и предметы домашнего декора. Компания основана в 1988 году бельгийским дизайнером Мартином Маржелой.

Весной 2017 года марка выпустила ограниченным тиражом копию черной футболки 10 Oversized из коллекции Replica 1994 года. В качестве отличия от оригинала на спине майки пришит увеличенных размеров ярлык, сообщающий, что футболка является «репродукцией найденных предметов одежды разных периодов».