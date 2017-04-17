Maison Margiela перевыпустил черную футболку 1994 года

Французский дом Maison Margiela выпустил ограниченным тиражом копию черной футболки 10 Oversized из коллекции Replica 1994 года. Об этом сообщает HypeBeast.

В качестве отличия от оригинала на спине майки пришит увеличенных размеров ярлык, сообщающий, что футболка является «репродукцией найденных предметов одежды разных периодов». Также текст ярлыка приводит провенанс (подтверждение происхождения) вещи: Margiela Archive («Архив Margiela»). Футболка производится в Италии, материал — хлопок, ворот круглый, какие-либо принты на фронтальной стороне отсутствуют. Цена футболки — 305 долларов.

Maison Margiela — французский модный дом, который специализируется на производстве авангардных коллекций мужской и женской одежды, обуви и аксессуаров. Выпускает также парфюмерию, мебель и предметы домашнего декора. Компания основана в 1988 году бельгийским дизайнером Мартином Маржелой.