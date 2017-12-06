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Донателла Версаче обняла дизайнера-антисемита

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Донателла Версаче и Джон Гальяно
Донателла Версаче и Джон Гальяно

Дизайнер Донателла Версаче публично обняла модельера Джона Гальяно, бывшего креативного директора модного дома Dior, сообщает Dailymail.

Гальяно, который в настоящий момент занимает должность креативного директора дома Maison Margiela, пригласили на вручение British Fashion Awards 2017. Донателла Версаче, получившая награду в номинации «Икона моды» (Fashion Icon), сразу после церемонии обняла Гальяно, не смущаясь присутствия репортеров.

Модельер Джон Гальяно начал карьеру в 1985 году, когда выпустил дипломную линию одежды, на создание которой его вдохновила Французская революция. После этого он представил первую коллекцию на Неделе моды в Лондоне. В 1990-е годы Гальяно переехал в Париж. В 1995 году модельер стал креативным директором модного дома Givenchy.

В 1996 году он перешел в дом Dior, откуда уволился после обвинений в антисемитизме — в феврале 2011 года дизайнер, будучи нетрезв, позволил себе оскорбительные высказывания в адрес посетителей одного из парижских кафе. Против Гальяно возбудили дело, в результате его обязали выплатить штраф. К работе в модном бизнесе дизайнер вернулся в 2014 году.

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