Москва ответила на опасения Израиля за свои выборы

Россия не вмешивается в избирательные процессы других стран, в том числе Израиля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс» в среду, 9 января.

Представитель Кремля посоветовал журналистам не читать израильские СМИ, которые пишут о якобы имеющих место планах Москвы по вмешательству в предстоящие выборы в Израиле. «Об этом речи не идет и идти не может», — заверил он.

О возможном вмешательстве России в парламентские выборы в Израиле писала, в частности, газета Haaretz.

В конце декабря Кнессет Израиля проголосовал за самороспуск. Внеочередные выборы в стране запланированы на 9 апреля. Роспуск парламента произошел вскоре после того, как глава партии «Еш Атид» Яир Лапид заявил, что проголосует против законопроекта о призыве ортодоксальных иудеев в израильскую армию.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в президентскую кампанию в США с целью помочь действующему президенту Дональду Трампу одержать победу. Высшее российское руководство последовательно отвергает все обвинения.

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