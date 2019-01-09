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Дипломатов в Австралии засыпали подозрительными посылками

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Экстренные службы и правоохранительные органы Австралии изучают подозрительные посылки, обнаруженные в различных посольствах и консульствах в среду, 9 января. Об этом говорится в сообщении федеральной полиции страны в Twitter.

Как отмечается, пакеты найдены в диппредставительствах в южном штате Виктория и столичной территории. Обстоятельства изучаются, других подробностей в сообщении не приводится.

Как передает 9news, затронуты оказались 13 консульств в Мельбурне, как минимум семь из них были эвакуированы. По данным портала, подозрительные пакеты были разосланы в дипмиссии Великобритании, Германии, Греции, Индии, Индонезии, Испании, Италии, Пакистана, США, Таиланда, Швейцарии, Южной Кореи, Японии.

По неподтвержденным данным, в посылках может быть порошок с примесью асбеста. Отмечается, что пластиковый пакет с подобной маркировкой был в одном из посланий, доставленных обычной почтой. При этом обратный адрес указан не был. Пыль асбеста является канцерогенным веществом при попадании в дыхательные пути.

За два дня до этого подозрительную посылку с белым порошком находили в аргентинском консульстве в Сиднее.

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