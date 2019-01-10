Трамп оставил США без нового пива

Американские пивовары не могут зарегистрировать новые сорта напитка из-за приостановки работы правительства на неопределенное время, пишет портал The Drinks Business.

Остановка работы правительства, или shutdown, оставила без финансирования около четверти государственных органов и ведомств и примерно 800 тысяч госслужащих — без зарплаты. Выделение денег на эти цели должно быть прописано в федеральном бюджете, который так и не был принят 22 декабря.

Заблокированной оказалась и работа Минфина, в подчинении которого находится Бюро налогообложения и оборота алкогольной и табачной продукции (TTB). К его компетенции относится регулирование рынка пива и регистрация новых сортов.

В этой ситуации пивоваренные компании не могут подать заявки на регистрацию новых сортов. Некоторые из них обращаются напрямую к президенту Дональду Трампу. «Привет, Дональд, мы американская компания, которая собирается продавать новое пиво, но shutdown затронул и TTB, так что мы не можем двигаться вперед. Пожалуйста, помоги. Люди хотят пива», — написала в Twitter компания Prairie Artisan Ales.

С похожими проблемами столкнулась пивоваренная компания Atlas, выпустившая новый сорт напитка со вкусом абрикоса, пишет DC Ist. Готовая партия не может быть продана без разрешения TTB.

Работа правительства США была приостановлена на неопределенный срок 22 декабря из-за того, что республиканцы и демократы в Конгрессе не смогли прийти к соглашению и принять федеральный бюджет на 2019 год. Разногласия были вызваны требованием Трампа выделить пять миллиардов долларов на укрепление государственной границы. Позже президент заявил, что shutdown может продлиться несколько месяцев или даже лет.

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