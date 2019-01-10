Объятия на кровати с незнакомцами озолотили американку

Жительница американского города Лоуренс, штат Канзас, рассказала о своей необычной работе — она целыми днями обнимает людей и получает 80 долларов (5,3 тысячи рублей) за час объятий. Об этом сообщает издание Metro.

Робин Мэри (Robin Marie) признается, что обучалась профессии «обнимальщика» три месяца. Перед встречей с клиентом она общается с ним по видеосвязи и подписывает договор о том, что прикосновения будут носить только платонический характер.

Сам сеанс проходит на нейтральной территории — в доме, не принадлежащем ни Мэри, ни клиенту. Последний должен предоставить водительское удостоверение для подтверждения личности.

У Мэри есть 30 постоянных клиентов в возрасте от 20 до 75 лет. Во время сеанса они лежат в обнимку на кровати. Если кто-то из них почувствует себя неуютно, он должен сразу об этом сказать.

«Объятия помогают почувствовать крепкую связь с другим человеком сильнее, чем что-либо другое. У меня и у клиента происходит выброс окситоцина — гормона счастья», — считает Мэри. Она уверена, что в ближайшие годы у нее появится множество коллег.

Одна из клиенток Мари, 27-летняя Эми Томпсон (Amy Thompson) утверждает, что подобный вид терапии очень важен для общества: «Сейчас разгар кризиса сексуального согласия, люди не понимают, как ясно выражать свои сексуальные потребности. В таких условиях очень важно, что человек может оказаться с Мари в столь безопасном пространстве».

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