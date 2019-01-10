Названа причина преждевременного старения мозга

Ученые Университета Лабфоро в Англии выяснили, что ожирение способствует уменьшению объема мозга, что, в свою очередь, может вызывать слабоумие и другие возрастные нейродегенеративные заболевания. Статья специалистов опубликована в журнале Neurology.

Исследователи проанализировали данные, полученные при обследовании 9652 человек, средний возраст которых достигал 55,4 года. Учитывались такие показатели, как индекс массы тела, соотношение талии и бедер, а также общая масса жира. Участникам также проводилась функциональная магнитно-резонансная томография головного мозга. Почти каждый пятый доброволец страдал от лишнего веса, вызванного в большинстве случаев сидячим образом жизни.

Оказалось, что увеличение индекса массы тела и соотношения талии и бедер связано с уменьшением объема серого вещества, образованного телами нейронов и глиальных клеток. Также было обнаружено, что лишнему весу сопутствовали изменения объема в таких участках мозга, как хвостатое ядро, скорлупа, бледный шар и прилежащее ядро. Корреляции между ожирением и белым веществом, состоящим из пучков аксонов, обнаружено не было.

Известно, что уменьшение объема мозга связано с ухудшением памяти и высоким риском развития деменции и других нейродегенеративных заболеваний. Исследователи пока не знают, как ожирение способствует изменениям в мозге, однако предполагается, что в этом как-то участвует кровеносная система. Однако также возможно, что потеря серого вещества сама по себе осложняет борьбу с лишним весом.

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