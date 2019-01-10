Подрядчика космодрома Восточный поймали при попытке сбежать из России

Глава компании «Лео Телеком», обвиняемый в мошенничестве при выполнении подрядных работ на космодроме Восточный, по решению Благовещенского городского суда заключен под стражу, передает «Интерфакс».

Бизнесмен был задержан в международном аэропорту Шереметьево при попытке выезда во Вьетнам. «Доказательств, подтверждающих доводы, что им был приобретен обратный билет в Россию на январь 2019 года, суду не представлено», — отмечается в материалах суда.

Глава «Лео Телеком» заключен под стражу до 28 февраля 2019 года.

Обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако, с учетом попытки выезда из страны бывшего подрядчика, суд посчитал, что тот может скрыться от следствия.

По данным следствия, с августа по декабрь 2017 года генеральный директор «Лео Телеком» присвоил 26 миллионов рублей, принадлежащих Центру эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие Роскосмоса).

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